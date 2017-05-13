Дело закрыто: Prevezon Holdings договорилась с властями США без суда

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Компания Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации денег, свидетельствует документ на сайте министерства юстиции США.
Суть соглашения
Адвокат, представляющий интересы компании, Фейт Гэй сообщила в интервью агентству Блумберг, что российский бизнесмен считает договоренность победой. "Это практически извинение со стороны правительства", — отметила она.
По словам адвоката, соглашение означает, что компания не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России, соглашение также отменит заморозку счетов Prevezon Holdings, которые оцениваются в 22-28 миллионов долларов.
Позиции сторон по делу Prevezon Holdings
Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". По словам Браудера, Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.
В США был принят так называемый "Закон Магнитского", который вводил санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.
Следственный комитет России, в свою очередь, заявил, что была проведена проверка, утверждения о преследовании Магнитского из-за его попыток обвинить сотрудников правоохранительных органов в причастности к хищениям не соответствуют действительности.
Ранее адвокат Кацыва Наталья Весельницкая неоднократно заявляла, что его компания не имеет никакого отношения к незаконным транзакциям.
"Провокации идут постоянно"
Петр Кацыв, который сейчас занимает должность вице-президента РЖД, позже опроверг сообщения о том, что он якобы пытался договориться о прекращении американского судопроизводства против кипрской компании, принадлежащей его сыну Денису Кацыву, в обмен на рассказ о российской преступности.
"Можете передать, что я никогда ни с кем не встречался и не собираюсь ни с кем встречаться, что касается вопросов судебных, которые идут, процессы — это к моему сыну, у него есть адвокаты и американские и российские, можете задать все вопросы", — сказал Кацыв журналистам.
"Эти провокации идут постоянно, это уже не смешно", — добавил он.
Заочный арест Браудера
В феврале Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации, либо с момента их фактического задержания в России.
Черкасов, уехавший из России в 2006 году, сейчас живет в Лондоне. Браудер является британским подданным, выдать его России Великобритания отказалась.