В Днепропетровской области подожгли два офиса "Оппозиционного блока"

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Парламентская партия "Оппозиционный блок" заявила, что радикалы подожгли еще два их офиса в Днепропетровской области.
"На Днепропетровщине продолжается террор: радикалы подожгли еще два офиса "Оппозиционного блока" – это месть за 9 мая", — говорится в сообщении.
Как отмечается, радикалы подожгли офис в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) и в городе Кривой Рог. Согласно сообщению, неизвестные люди принесли под офисы шины, облили их горючей смесью и подожгли.
В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.