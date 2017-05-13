В Днепропетровской области подожгли два офиса "Оппозиционного блока"

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Парламентская партия "Оппозиционный блок" заявила, что радикалы подожгли еще два их офиса в Днепропетровской области.

В четверг в партии заявили, что неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис "Оппозиционного блока" в Днепре, полиция завела дело о поджоге офиса. При этом ранее сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в украинском парламенте Александр Вилкул, который выступил организатором марша Победы — аналога акции "Бессмертный полк" в Днепре, обвинил городские власти в организации провокаций, которые привели к столкновениям 9 мая.

"На Днепропетровщине продолжается террор: радикалы подожгли еще два офиса "Оппозиционного блока" – это месть за 9 мая", — говорится в сообщении.

Как отмечается, радикалы подожгли офис в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) и в городе Кривой Рог. Согласно сообщению, неизвестные люди принесли под офисы шины, облили их горючей смесью и подожгли.

"Сейчас в Каменском и Кривом Роге полиция занимается расследованиями ночных поджогов. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества" — ред.) Уголовного кодекса Украины", — говорится сообщении.

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.