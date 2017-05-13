Во Львовской области с рельсов сошли шесть товарных вагонов

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Шесть товарных вагонов сошли с рельсов на железнодорожной станции "Золочив" в Львовской области на Украине, сообщает в субботу пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской обладминистрации.

"Двенадцатого мая в 16:50 (совпадает с мск) на маневровой колее железнодорожной станции Золочив сошли с рельсов шесть грузовых вагонов ГП "Золочевское лесное хозяйство" (два вагона загружены лесом, четыре вагона — пустые)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших нет, задержки движения поездов не было. Согласно сообщению, в субботу в 01.10 мск вагоны были поставлены на рельсы.