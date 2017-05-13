В Пенсильвании предъявили обвинение машинисту разбившегося поезда Amtrak

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Прокуратура американского штата Пенсильвания в пятницу предъявила обвинения 34-летнему машинисту компании Amtrak Брэндону Бостиану в непредумышленном убийстве восьми человек и угрозе жизни других граждан, говорится в заявлении ведомства.
Ранее судья в американской Филадельфии (штат Пенсильвания) предписал прокуратуре выдвинуть обвинения против машиниста поезда компании Amtrak, потерпевшего крушение в мае 2015 года в результате двухкратного превышения скорости.
Поезд компании, следовавший из Вашингтона в Нью-Йорк, сошел с рельсов в районе Филадельфии.
По данным следствия, машинист Брэндон Бостиан перед аварией увеличил скорость поезда, и она составила более 100 миль в час (более 160 километров в час) при разрешенной скорости на данном участке в 50 миль в час (80 километров в час). При этом отмечается, что машинист был дезориентирован сообщениями о другом пострадавшем поезде.