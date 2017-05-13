На Украине наградили экипаж катера, наблюдавший за российскими кораблями

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян наградил экипаж катера, который, по данным российских пограничников, вел фото- и видеонаблюдение за российскими кораблями у берегов Крыма.

Как сообщается на сайте министерства инфраструктуры Украины, глава ведомства "во время рабочей поездки в Одесскую область наградил работников морской поисково-спасательной службы и экипаж катера".

Министерство инфраструктуры Украины ранее заявило на своей странице в Facebook, что российский корабль в апреле якобы пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море.

Инцидент, как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по республике Крым, произошел 23 апреля и был связан с намерением украинского катера войти в территориальные воды РФ. По данным пресс-службы, украинский спасательный катер вел фото- и видеосъемку российских технических судов. Российский сторожевой катер предупредил украинскую сторону о нарушении и тем самым пресек его дальнейшие противоправные действия.