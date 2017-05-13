"MoDem" и партия Макрона достигли соглашения по парламентским выборам

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Лидер "Демократического движения" (MoDem) Франсуа Байру объявил о достижении соглашения с партией избранного президента Франции Эммануэля Макрона касательно кандидатов на июньских парламентских выборах, сообщает агентство Рейтер.

"Я считаю, мы сделали прогресс и достигли единогласных и оптимальных договоренностей", — цитирует агентство слова Байру, который при этом отметил, что работа по их усовершенствованию будет продолжаться.

Как сообщается, представители движений "Вперед, республика" и "MoDem" в течение всего дня вели переговоры с целью преодолеть противоречия относительно списка кандидатов.

Ранее движение "Вперед, республика" представило первый список кандидатов на предстоящие в июне парламентские выборы. Как заявил на пресс-конференции генсек движения Ришар Ферран, в первый список вошли 428 человек, поровну мужчин и женщин. По его словам, для 52% кандидатов политика является новым занятием, и они никогда не участвовали в выборах.