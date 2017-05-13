Генсек ООН Гутерреш назначил нового заместителя по гуманитарным вопросам

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил британца Марка Лоукука своим заместителем по гуманитарным вопросам, говорится в заявлении пресс-службы организации.

"Господин Лоукук вступает на эту должность, обладая 30-летним опытом в руководстве и управлении разрешением гуманитарных кризисов по всему миру", — отмечается в заявлении.

Лоукук станет преемником другого британца Стивена О'Брайана в конце августа 2017 года. На данный момент Лоукук занимает должность постоянного секретаря в департаменте международного развития.

Марк Лоукук родился в 1962 году. Он окончил Оксфордский Университет и получил степень магистра в области экономики в Лондонском университете.