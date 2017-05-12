Трамп заявил, что не просил Коми о лояльности на обеде в январе

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми о лояльности в январе.

"Нет, я не делал этого (не просил о лояльности – ред.). Но я не думаю, что это был бы плохой вопрос", — сказал Трамп, уточнив, что все зависит от того, как трактовать лояльность. "Если это лояльность стране, верность США — они важны", — сказал он.

Трамп 9 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло из-за "утраты доверия" президента к нему. В письме к руководителю ведомства президент сообщил, что решил уволить его после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

Как писала газета New York Times, по версии Коми, новый президент начал негативно относиться к нему после совместного обеда в Белом доме, который состоялся через неделю после инаугурации. Во время обеда Трамп якобы несколько раз просил главу ФБР подтвердить свою лояльность, но Коми отвечал, что президент может рассчитывать только на его "честность".

В Белом доме заявили, что эта информация не соответствует действительности.