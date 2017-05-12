Microsoft завила об усилении мер безопасности после кибератак в Британии

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (10)

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Компания Microsoft заявила об усилении мер защиты своих пользователей после кибератаки на британские медучреждения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Microsoft.

"Сегодня наши инженеры добавили обнаружение и защиту от вредоносной программы, известной как Ransom:Win32.WannaCryp", — цитирует агентство слова представителя компании. По его словам, Microsoft работает со своими клиентами для предоставления дополнительной помощи.

Ранее сообщалось о серии атак на ряд медучреждений в Великобритании. По данным телеканала Sky News, хакерам удалось взломать компьютеры примерно 40 больниц и клиник в Англии и в Шотландии. Управление Национальной системы здравоохранения (NHS) по Англии объявило, что рассматривает ситуацию как "серьезный инцидент".