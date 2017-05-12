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В мире

Осужденный экс-капитан лайнера Costa Concordia явился в тюрьму

22:3412.05.2017
(обновлено: 22:35 12.05.2017)
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© AFP 2017 / Filippo MonteforteКапитан круизного судна Коста Конкордия Франческо Скеттино в порту острова Джильо. Архивное фотоКапитан круизного судна Коста Конкордия Франческо Скеттино в порту острова Джильо. Архивное фото
© AFP 2017 / Filippo Monteforte

РИМ, 12 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Бывший капитан итальянского круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино, обвинительный приговор которого был оставлен в силе Высшим кассационным судом страны, заявил о готовности отбыть 16-летний тюремный срок.

Рабочие начинают работы по подготовке к перемещению в порт Генуи пассажирского лайнера Коста Конкордия. Архивное фото
© AP Photo / Alessandro La Rocca, LaPresse)
СМИ: пассажиры Costa Concordia требуют компенсации за пропавшие вещи

Для этого он, как сообщает итальянская газета La Repubblica, явился в римскую тюрьму Ребиббиа, у стен которой и находился в ожидании приговора.

"Я стучусь в двери тюрьмы и говорю "Вот он я", потому я верю в правосудие", — заявил Скеттино после вынесения вердикта суда.

Крушение Costa Concordia. Фотохроника событий
© AP Photo / Gregorio Borgia"Коста Конкордия" - гигантский лайнер длиной 290 метров с 17 палубами, на которых разместились 1,5 тысячи кают, двухуровневая фитнесс-зона, концертный зал, 4D кинотеатр, художественная галерея, а также казино, бутики, рестораны и бары.Потерпевшее крушение круизное судно Коста Конкордия
© AP Photo / Gregorio Borgia
"Коста Конкордия" - гигантский лайнер длиной 290 метров с 17 палубами, на которых разместились 1,5 тысячи кают, двухуровневая фитнесс-зона, концертный зал, 4D кинотеатр, художественная галерея, а также казино, бутики, рестораны и бары.
© AP Photo / Italian Guardia di FinanzaЧерез несколько часов после отправления из порта Чивитавеккья лайнер напоролся на мель, в результате чего получил на левой стороне пробоину, длина которой составляла около 70 метров.Потерпевшее крушение круизное судно Коста Конкордия
© AP Photo / Italian Guardia di Finanza
Через несколько часов после отправления из порта Чивитавеккья лайнер напоролся на мель, в результате чего получил на левой стороне пробоину, длина которой составляла около 70 метров.
© AP Photo / Gregorio BorgiaВ момент трагедии на судне находились более 4,2 тысячи человек, из них жертвами стали 32 человека.Полицейский с ребенком, спасенным с круизного судна Коста Конкордия
© AP Photo / Gregorio Borgia
В момент трагедии на судне находились более 4,2 тысячи человек, из них жертвами стали 32 человека.
© AP Photo / Giuseppe ModestiЭвакуация людей с лайнера продолжалась в течение всей ночи.Круизное судно Коста Конкордия на мели у итальянского острова Джильо
© AP Photo / Giuseppe Modesti
Эвакуация людей с лайнера продолжалась в течение всей ночи.
© AP Photo / Pier Paolo CitoВо время проведения спасательной операции многие пассажиры оставались заблокированными в каютах лайнера. Кроме того, в момент аварии несколько пассажиров упали за борт.Спасательные работы на потерпевшем крушение круизном судне Коста Конкордия
© AP Photo / Pier Paolo Cito
Во время проведения спасательной операции многие пассажиры оставались заблокированными в каютах лайнера. Кроме того, в момент аварии несколько пассажиров упали за борт.
© AP Photo / Pier Paolo CitoВ спасательных работах на месте крушения принимали участие водолазы, судна береговой охраны и спасательные шлюпки, а также был задействован вертолет.Водолаз во время спасательных работ на месте крушения круизного судна Коста Конкордия
© AP Photo / Pier Paolo Cito
В спасательных работах на месте крушения принимали участие водолазы, судна береговой охраны и спасательные шлюпки, а также был задействован вертолет.
© AFP 2017 / Giuseppe CacaceПравоохранительные органы Италии после допроса задержали капитана Costa Concordia Франко Скеттино по подозрению в непреднамеренном убийстве, а также в том, что он покинул судно до завершения эвакуации пассажиров.Девушка прыгает в воду недалеко от места крушения круизного судна Коста Конкордия
© AFP 2017 / Giuseppe Cacace
Правоохранительные органы Италии после допроса задержали капитана Costa Concordia Франко Скеттино по подозрению в непреднамеренном убийстве, а также в том, что он покинул судно до завершения эвакуации пассажиров.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteПервоначально сообщалось, что в результате крушение лайнера погибли три человека, однако с каждым днем эта цифра возрастала.Потерпевшее крушение круизное судно Коста Конкордия
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Первоначально сообщалось, что в результате крушение лайнера погибли три человека, однако с каждым днем эта цифра возрастала.
© AP Photo / Gregorio BorgiaНа лайнере находились 108 российских пассажиров, все они были спасены.Пассажиры круизного судна Коста Конкордия
© AP Photo / Gregorio Borgia
На лайнере находились 108 российских пассажиров, все они были спасены.
© AFP 2017 / Vincenzo PintoВ апреле 2012 года стало известно, что американская компания Titan Salvage осуществит операцию по подъему Costa Concordia. Работы начались в начале мая 2012 года.Операция по подъему круизного судна Коста Конкордия у острова Джильо
© AFP 2017 / Vincenzo Pinto
В апреле 2012 года стало известно, что американская компания Titan Salvage осуществит операцию по подъему Costa Concordia. Работы начались в начале мая 2012 года.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteСтатуя Мадонны из часовни потерпевшего крушение круизного судна "Коста Конкордия".Статуя Мадонны из часовни потерпевшего крушение круизного судна Коста Конкордия
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Статуя Мадонны из часовни потерпевшего крушение круизного судна "Коста Конкордия".
© AFP 2017 / Filippo MonteforteПо данным СМИ, на затонувшем лайнере Costa Concordia действовали мародеры, которые разграбили затопленную часть судна. Первой вещью, похищенной с Costa Concordia, стал судовой колокол.Потерпевшее крушение круизное судно Коста Конкордия у берега острова Джильо
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
По данным СМИ, на затонувшем лайнере Costa Concordia действовали мародеры, которые разграбили затопленную часть судна. Первой вещью, похищенной с Costa Concordia, стал судовой колокол.
© AFP 2017 / Vincenzo PintoПредставители компании-судовладельца заявили о том, что капитан самовольно принял решение отклониться от намеченного курса. Он отдал команду подойти максимально близко к острову Джильо, чтобы порадовать главного стюарда корабля, уроженца тех мест.Катер береговой охраны у потерпевшего крушение круизного судна Коста Конкордия
© AFP 2017 / Vincenzo Pinto
Представители компании-судовладельца заявили о том, что капитан самовольно принял решение отклониться от намеченного курса. Он отдал команду подойти максимально близко к острову Джильо, чтобы порадовать главного стюарда корабля, уроженца тех мест.
© AP Photo / Italian Coastguard, HOХод поисково-спасательной операции неоднократно приостанавливался из-за ухудшения метеоусловий, подвижек судна и роста опасности для спасателей.Спасательная операция на месте крушения круизного судна Коста Конкордия
© AP Photo / Italian Coastguard, HO
Ход поисково-спасательной операции неоднократно приостанавливался из-за ухудшения метеоусловий, подвижек судна и роста опасности для спасателей.
© AP Photo / Gregorio BorgiaВ круиз на "Коста Конкордии" отправились люди из 62 стран. Путешествовала на корабле и Валентина Капуано, ее бабушка в 1912 году пережила крушение "Титаника".Пассажиры круизного судна Коста Конкордия во время спасательной операции
© AP Photo / Gregorio Borgia
В круиз на "Коста Конкордии" отправились люди из 62 стран. Путешествовала на корабле и Валентина Капуано, ее бабушка в 1912 году пережила крушение "Титаника".
© AP Photo / Gregorio BorgiaКак сообщалось, мародеры-аквалангисты украли украшения и часы, которые остались лежать в витринах магазинов лайнера. С судна также пропали картины, настенные часы и некоторая мебель.Потерпевшее крушение круизное судно Коста Конкордия у берега острова Джильо
© AP Photo / Gregorio Borgia
Как сообщалось, мародеры-аквалангисты украли украшения и часы, которые остались лежать в витринах магазинов лайнера. С судна также пропали картины, настенные часы и некоторая мебель.
© AP Photo / Gregorio BorgiaРасшифровка черного ящика подтвердила сообщения о том, что капитан слишком поздно начал эвакуацию, не послал сигнал бедствия (береговая охрана сама связалась с терпящим бедствие кораблем), что задержало начало спасательной операции.Потерпевшее крушение круизное судно Коста Конкордия у берега острова Джильо
© AP Photo / Gregorio Borgia
Расшифровка черного ящика подтвердила сообщения о том, что капитан слишком поздно начал эвакуацию, не послал сигнал бедствия (береговая охрана сама связалась с терпящим бедствие кораблем), что задержало начало спасательной операции.
© AP Photo / Pier Paolo CitoПри подготовке спасательной операции специалисты использовали копию круизного судна.Копия круизного судна Коста Конкордия во время спасательной операции
© AP Photo / Pier Paolo Cito
При подготовке спасательной операции специалисты использовали копию круизного судна.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteШесть человек были признаны виновными в аварии судна "Коста Конкордия". Самое суровое наказание понес капитан Франческо Скеттино (на фото). Суд приговорил его к 16 годам заключения.Капитан круизного судна Коста Конкордия Франческо Скеттино в порту острова Джильо
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Шесть человек были признаны виновными в аварии судна "Коста Конкордия". Самое суровое наказание понес капитан Франческо Скеттино (на фото). Суд приговорил его к 16 годам заключения.
© AP Photo / Gregorio BorgiaСразу после крушения экологи выразили обеспокоенность возможным загрязнением окружающей среды, так как в баках судна находилось 2,4 тысячи тонн горючего, однако водолазы успешно провели работы по откачке топлива и нечистот с затонувшего итальянского лайнера.Потерпевшее крушение круизное судно Коста Конкордия у берега острова Джильо
© AP Photo / Gregorio Borgia
Сразу после крушения экологи выразили обеспокоенность возможным загрязнением окружающей среды, так как в баках судна находилось 2,4 тысячи тонн горючего, однако водолазы успешно провели работы по откачке топлива и нечистот с затонувшего итальянского лайнера.
© AP Photo / Andrew MedichiniСелфи на фоне потерпевшего крушение круизного судна "Коста Конкордия".Девушка делает селфи на фоне потерпевшего крушение круизного судна Коста Конкордия
© AP Photo / Andrew Medichini
Селфи на фоне потерпевшего крушение круизного судна "Коста Конкордия".
© AFP 2017 / Vincenzo PintoОперация по подъему круизного судна "Коста Конкордия" у острова Джильо.Операция по подъему круизного судна Коста Конкордия у острова Джильо
© AFP 2017 / Vincenzo Pinto
Операция по подъему круизного судна "Коста Конкордия" у острова Джильо.
© AFP 2017 / Filippo Monteforte25 января спасатели оставили попытки найти на борту выживших, а 31 января водолазы завершили поиски погибших.Спасатели на борту потерпевшего крушение круизного судна Коста Конкордия
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
25 января спасатели оставили попытки найти на борту выживших, а 31 января водолазы завершили поиски погибших.
© AFP 2017 / Vincenzo PintoПосле катастрофы СМИ вспомнили, что во время церемонии "крещения" судна перед спуском на воду традиционная бутылка с шампанским отскочила от борта не разбившись.Мужчина рисует картину на месте крушения круизного судна Коста Конкордия
© AFP 2017 / Vincenzo Pinto
После катастрофы СМИ вспомнили, что во время церемонии "крещения" судна перед спуском на воду традиционная бутылка с шампанским отскочила от борта не разбившись.
© AFP 2017 / Protezione Civile ItalianaВ июле 2014 года лайнер отбуксировали в порт Генуи, где утилизировали.Буксировка круизного судна Коста Конкордия
© AFP 2017 / Protezione Civile Italiana
В июле 2014 года лайнер отбуксировали в порт Генуи, где утилизировали.
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Лайнер Costa Concordia потерпел крушение поздно вечером 13 января 2012 года в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской области Тоскана. На борту судна находились более 4,2 тысячи пассажиров и членов экипажа, в том числе 111 российских граждан. В результате крушения погибли 32 человека и более 100 пострадали. Причиной трагедии стал маневр капитана Скеттино, в результате которого судно налетело на рифы, получило пробоину и быстро затонуло.

Суд первой инстанции итальянского города Гроссето 11 февраля 2015 года приговорил Скеттино к 16 годам и одному месяцу лишения свободы, признав его виновным в непреднамеренном убийстве, кораблекрушении и оставлении судна в опасности. Бывшему капитану было также запрещено заниматься профессиональной деятельностью в течение пяти лет.

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