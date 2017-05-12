Осужденный экс-капитан лайнера Costa Concordia явился в тюрьму

РИМ, 12 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Бывший капитан итальянского круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино, обвинительный приговор которого был оставлен в силе Высшим кассационным судом страны, заявил о готовности отбыть 16-летний тюремный срок.

Для этого он, как сообщает итальянская газета La Repubblica, явился в римскую тюрьму Ребиббиа, у стен которой и находился в ожидании приговора.

"Я стучусь в двери тюрьмы и говорю "Вот он я", потому я верю в правосудие", — заявил Скеттино после вынесения вердикта суда.

Лайнер Costa Concordia потерпел крушение поздно вечером 13 января 2012 года в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской области Тоскана. На борту судна находились более 4,2 тысячи пассажиров и членов экипажа, в том числе 111 российских граждан. В результате крушения погибли 32 человека и более 100 пострадали. Причиной трагедии стал маневр капитана Скеттино, в результате которого судно налетело на рифы, получило пробоину и быстро затонуло.

Суд первой инстанции итальянского города Гроссето 11 февраля 2015 года приговорил Скеттино к 16 годам и одному месяцу лишения свободы, признав его виновным в непреднамеренном убийстве, кораблекрушении и оставлении судна в опасности. Бывшему капитану было также запрещено заниматься профессиональной деятельностью в течение пяти лет.