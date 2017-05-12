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Журналисты, расследующие убийство Шеремета, готовы сотрудничать с полицией

Сюжет:
Убийство журналиста Павла Шеремета (195)
22:3212.05.2017
(обновлено: 22:36 12.05.2017)
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет. Архивное фотоВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Авторы журналистского расследования гибели Павла Шеремета во время встречи с руководителем Национальной полиции Сергеем Князевым договорились о сотрудничестве и возможном обмене информацией по этому делу, сообщили интернет-изданию "Громадське" журналисты проекта "Следствие.Инфо" Анна Бабинец и Дмитрий Гнап, которые являются соавторами фильма-расследования об убийстве журналиста.

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет. Киев, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Следователи допросили три тысячи свидетелей по делу об убийстве Шеремета

"Мы не можем раскрывать, о чем была встреча. Одно уже можно сказать – позитив есть и в самой встрече, и в том, что мы предварительно договорились сотрудничать и обмениваться, возможно, какими-то данными, которые могут помочь им и, возможно, что-то нам сообщат как журналистам", – отметил Гнап.

Кроме того, глава Нацполиции подтвердил журналистам, что оперативная группа собиралась и пересматривала фильм-расследование "Убийство Павла". "Они достаточно тщательно изучили то, что изложено в фильме. И сейчас мы общаемся о том, каким образом мы могли бы сотрудничать. Пока еще не решено, в какой форме будет это сотрудничество", – сказала Бабинец.

Выступление Михаила Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.

Журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве.

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