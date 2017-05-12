Журналисты, расследующие убийство Шеремета, готовы сотрудничать с полицией

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Авторы журналистского расследования гибели Павла Шеремета во время встречи с руководителем Национальной полиции Сергеем Князевым договорились о сотрудничестве и возможном обмене информацией по этому делу, сообщили интернет-изданию "Громадське" журналисты проекта "Следствие.Инфо" Анна Бабинец и Дмитрий Гнап, которые являются соавторами фильма-расследования об убийстве журналиста.

"Мы не можем раскрывать, о чем была встреча. Одно уже можно сказать – позитив есть и в самой встрече, и в том, что мы предварительно договорились сотрудничать и обмениваться, возможно, какими-то данными, которые могут помочь им и, возможно, что-то нам сообщат как журналистам", – отметил Гнап.

Кроме того, глава Нацполиции подтвердил журналистам, что оперативная группа собиралась и пересматривала фильм-расследование "Убийство Павла". "Они достаточно тщательно изучили то, что изложено в фильме. И сейчас мы общаемся о том, каким образом мы могли бы сотрудничать. Пока еще не решено, в какой форме будет это сотрудничество", – сказала Бабинец.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.

Журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве.