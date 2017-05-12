Пул Белого дома выступил против предложения Трампа отменить брифинги

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Журналистский пул Белого дома выступил в пятницу против предложения президента Дональда Трампа отменить ежедневные брифинги.

"Если избавиться от брифингов, это сократит ответственность, прозрачность и возможность американцев наблюдать, что в системе власти США никакой политик не стоит выше того, чтобы ему задавали вопросы", — говорится в письменном заявлении ассоциации журналистов Белого дома.

Трамп предложил в пятницу в Twitter отказаться от брифингов для СМИ и заменить их рассылкой журналистам письменно.