Жюппе отрицает данные о соглашении с Макроном по формированию правительства

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Консерватор Ален Жюппе отрицает информацию о заключении соглашения с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном о формировании правительства.

Ранее радиостанция RTL сообщила, что Макрон заключил соглашение с Жюппе о создании правительства и премьер-министром страны 15 мая должен быть назначен мэр Гавра Эдуард Филипп.

"Способность некоторых СМИ изобретать и врать не имеет границ. Очевидно, что нет никакого договора Жюппе-Макрона", — написал Жюппе в Twitter.

La capacité d'invention et de mensonge de certains médias n'a aucune limite. Il n'y a évidemment aucun accord Juppé/Macron!!!! — Alain Juppé (@alainjuppe) 12 мая 2017 г.

Je demande solennellement à RTL de démentir son info bidon sur l'accord prétendument conclu le 12 mai entre E.Macron et moi. J'hallucine! — Alain Juppé (@alainjuppe) 12 мая 2017 г.

Политик добавил, что "официально требует от RTL опровергнуть сомнительную информацию" о соглашении с Макроном.

Также агентство Рейтер сообщает, что окружение Жюппе не подтвердило информацию о соглашении, по которому Эдуард Филипп должен возглавить кабмин.