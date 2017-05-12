Президентские дебаты в Иране: непрозрачные сделки и финансовые операции

ТЕГЕРАН, 12 мая — РИА Новости. Кандидаты в президенты Ирана сосредоточились на экономике страны на последних перед выборами дебатах и обменялись обвинениями в непрозрачности финансовых операций.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.

Мэр Тегерана Мохаммад Галибаф в ходе дебатов показал свою налоговую декларацию и призвал конкурентов сделать так же. Он в прямом эфире вытащил из кармана документы, якобы свидетельствующие о покупке другими кандидатами на президентский пост Исхаком Джахангири и Хасаном Роухани участка земли "за бесценок", а именно — меньше чем за 1 доллар, более 20 лет назад.

В ответ на это бывший вице-президент Ирана Джахангири заявил, что у него нет никаких земельных владений. "У меня есть только квартира, в которой я живу. Воспитание — это хорошая вещь, и правда – тоже. Не надо обвинять людей без доказательств", — заявил в эфире ТВ Джахангири.

Нынешний президент республики Роухани намекнул Галибафу, что мог предотвратить его участие в выборах. "Недавно было полное досье о превышении вами полномочий. Если бы мы показали его, то вы бы не сидели с нами тут на дебатах сегодня", — заявил Роухани.

Также кандидаты затронули тему контрабанды и пообещали принять меры по воспрепятствованию ей.

Кроме того, Роухани призвал аятоллу Ибрахима Раиси, которого СМИ называют близким соратником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, "не использовать свою религиозную позицию в политических целях".