КНДР призвала страны не соблюдать введенные против нее санкции СБ ООН

ООН, 12 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Северная Корея обратилась к международному сообществу с просьбой не соблюдать введенные СБ ООН санкции, пока ООН не объяснит их законность. Об этом говорится в письме постпредства КНДР при ООН, направленном в миссии государств-членов всемирной организации.

Миссия КНДР в пятницу обратилась к представителям всех государств-членов и государств-наблюдателей при ООН с просьбой "пересмотреть шаги по выполнению (резолюций — ред.), пока законность этих "санкционных резолюций" не будет прояснена". Резолюции Совета Безопасности в Пхеньяне назвали "сфабрикованными против КНДР".

Миссия страны также распространила пресс-релиз, напомнив о выдвинутом ранее требовании провести правовую конференцию по введенным в отношении страны санкциям. "СБ ООН, прежде чем предпринять любое дальнейшее давление и принуждать страны выполнять (резолюции — ред.), должен постараться разобраться, почему эти "резолюции" не выполняются, и прояснить их законности на форуме, проведение которого запросила КНДР", — говорится в заявлении.

КНДР в марте обратилась к ООН с просьбой провести международную юридическую конференцию по законности введения санкций Совета Безопасности в отношении страны. Как отмечается в письме, ответа от секретариата в Пхеньяне получено не было.

С 2006 года СБ ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 были приняты в 2016 году и значительно ужесточили действующий режим санкций против Пхеньяна, включая меры в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.

Россия в марте отчиталась в Совете Безопасности ООН о полном выполнении санкционного режима, действующего в отношении КНДР, сообщив, что "в полном объеме выполняет положения санкционного режима СБ в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе и обязательства, которые накладывает резолюция 2321".

Принятая СБ ООН в марте 2016 года резолюция 2270 запрещает поставки авиационного и ракетного топлива в КНДР; все грузы, идущие в и из страны, будут подвергаться инспекциям. Документ также запрещает продажу КНДР всех обычных вооружений; значительно ограничивает экспорт из страны угля, железа, золота, титана и редких природных минералов. В отдельных случаях государствам предписывается высылать граждан КНДР, в том числе дипломатов. Также вводятся финансовые санкции в отношении банков КНДР. Было принято решение запретить поставки в КНДР предметов роскоши: часов класса "люкс", частных судов, снегоходов. В ноябре 2016 года после проведенного КНДР ядерного испытания СБ ООН принял резолюцию 2321, еще более ужесточив санкционный режим, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок.