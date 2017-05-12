СМИ: "российских хакеров" подозревают в атаках на предвыборный штаб Обамы

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Исследовательская фирма Area 1 Security подозревает "российских хакеров" в кибератаках на правительство США с 2007 года и на штаб тогдашнего кандидата в президенты Барака Обамы в 2008 году, сообщило в пятницу издание Newsweek.

Среди тех, кто оказался в поле зрения хакеров, названы официальные лица госдепартамента, Пентагона и министерства энергетики. Речь шла о попытках взлома электронной почты официальных лиц, экспертов, представителей различных фирм и университетов. Среди тех, кто получал "фишинговые" письма, отмечены несколько менеджеров предвыборного штаба Обамы и ряд бывших чиновников Белого дома.

Каких-либо свидетельств в поддержку заявлений Area 1 Security Newsweek не приводит, за исключением слов экс-посла США в России Майкла Макфола, который заявил, что почтовый сервис Gmail постоянно предупреждал его о "правительственных" кибератаках из неназванной страны.

При этом у Area 1 Security нет уверенности, что речь идет о российских хакерах — по заявлению фирмы, речь может идти и о других "обычных подозреваемых" в таких случаях, хакерах из Китая.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году с целью помочь Трампу избираться президентом. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Персонами нон грата были объявлены 35 российских дипломатов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".