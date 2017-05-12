В МИД рассказали, что мешает ядерному разоружению

ВЕНА, 12 мая – РИА Новости. Полноценному ядерному разоружению мешает нестабильная обстановка в современном мире и нерешенные проблемы в сфере безопасности, которые будут учитываться Россией при принятии решения о возможности каких-либо новых шагов в этом направлении, заявил в пятницу РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

По его словам, РФ и США сократили свои ядерные арсеналы на 85% по сравнению с пиковыми показателями времен "холодной войны". Пришло время другим ядерным державам подключаться к этому процессу, считает он.

"О менее низких показателях приходится говорить потому, что есть еще другие ядерные державы, которые, мягко говоря, не очень плотно работают в сфере ядерного разоружения. Я имею в виду Францию, Великобританию, например", — сказал он.

Собеседник агентства уверен, что в первую очередь к дальнейшим усилиям по разоружению должны подключаться военные союзники США по НАТО, ядерный арсенал которых есть все основания рассматривать в совокупности с вооружением США.

"(Достижению 100-процентного результата) мешает общая обстановка в современном мире, слишком она турбулентная, ситуация в сфере безопасности остаётся крайней неопределенной и отнюдь не позитивной. Все проблемы, о которых мы говорили, сохраняются: и создание противоракетной обороны США, и отсутствие запрета на размещение оружия в космосе, и невступление в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и, наконец, серьёзный дисбаланс в области обычных вооружений. Ни одна из этих проблем не решена и, конечно, эти обстоятельства неизбежно будут учитываться при рассмотрении нами вопроса о том, можем ли и когда предпринять дополнительные шаги сверх того, что уже сделали", — добавил Ульянов.

Он подчеркнул, что до 5 февраля 2018 года " мы абсолютно загружены, у нас есть обязательства по выполнению нынешнего ДСНВ, пока они полностью нами не выполнены, как и американцами, но ещё есть время".

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет.