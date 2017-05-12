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Британский министр по Brexit считает, что в ЕС добиваются его увольнения

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (99)
18:2012.05.2017
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фотоФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис считает, что некоторые чиновники и СМИ в Европе добиваются его увольнения.

Противник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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В начале мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что позицию Великобритании по Brexit в ЕС представляют неправильно. По ее словам, в настоящее время действия властей Евросоюза и действия европейской прессы направлены на то, чтобы повлиять на исход парламентских выборов в Соединенном Королевстве. В частности, она имела в виду публикации в ряде германских СМИ о том, что недавняя встреча групп переговорщиков по Brexit во главе с Дэвисом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером прошла самым худшим образом, и что Юнкер якобы ушел с нее "настроенным в десять раз более скептически, чем раньше".

"Все эти истории направлены на то, чтобы добиться моего увольнения, что конечно, является комплиментом. Если они не хотят видеть меня на другой стороне стола, для этого есть причины – это в британских интересах, а не в их", — сказал Дэвис газете Daily Telegraph.

Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
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Между тем, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз и Великобритания не должны позволить эмоциям выйти из-под контроля еще до начала переговоров о Brexit, поскольку ставки слишком высоки, нужна сдержанность и осторожность.

Мэй в пятницу объявила, что Консервативная партия представит свой манифест в преддверии всеобщих выборов 8 июня, на следующей неделе. Учитывая, что досрочные выборы премьер объявила, чтобы укрепить свой мандат на предстоящих переговорах с ЕС по Brexit, тема выхода Великобритании из ЕС будет одной из ключевых.

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