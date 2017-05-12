Вашингтон заверил Киев, что не будет принимать решений в тайне от Украины

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Американская сторона заверила Киев, что никакие решения за ее спиной приниматься не будут, рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью украинской службе "Голос Америки", говоря об итогах поездки главы МИД Украины Павла Климкина в Вашингтон и его встрече с президентом США.

Президент США Дональд Трамп в среду принял Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также министр провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе. Накануне Чалый заявил, что встреча Климкина с Трампом состоялась по инициативе Киева и свидетельствует о поддержке Украины со стороны Америки.

"Никаких каких-то там решений за спиной Украины не будет, в этом нас заверили, и эти встречи показывают, что это четкая политика новой администрации", — сказал Чалый.

Посол рассказал, что поблагодарил Трампа за то, что после этой встречи он четко дал понять украинцам о поддержке.