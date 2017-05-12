СМИ: арестованных офицеров бундесвера подозревают в краже оружия

БЕРЛИН, 12 мая – РИА Новости. Группа офицеров, арестованных по делу о подготовке военнослужащими бундесвера террористического акта на почве правоэкстремистских убеждений, подозревается в похищении армейского оружия, сообщило в пятницу онлайн-издание Spiegel cо ссылкой на собственные источники.

По информации издания, речь идет о похищении боевого пистолета Р8, который пропал во время немецко-американских учений летом 2014 года в Баварии. В этих учениях принимал участие один из арестованных – старший лейтенант бундесвера Максимилиан Т. В настоящее время следствие активно работает над розыском оружия, сообщил Spiegel.

Ранее немецкие правоохранители арестовали двух офицеров бундесвера, которых подозревают в подготовке теракта из правоэкстремистских убеждений. На квартире у их сообщника, студента из города Оффенбах, были обнаружены боеприпасы, похищенные из воинской части. Один из арестованных, 28-летний старший лейтенант Франко А., незадолго до ареста приобрел в Австрии пистолет. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отменила визит в США, чтобы лично курировать ход расследования. Она также заявила о необходимости изменений в вооруженных силах, в частности о пересмотре традиционных ценностей бундесвера и улучшении политического воспитания в армии.