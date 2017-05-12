В Австрии полиция освободила заложника из захваченного банка

ВЕНА, 12 мая — РИА Новости. Полиция австрийского Тироля в пятницу освободила захваченного ранее заложника, которого неизвестный мужчина несколько часов удерживал в здании банка, сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что неизвестный захватил и удерживает заложника в здании банка в австрийском городе Эрпфендорф (федеральная земля Тироль).

"Преступник был задержан сотрудниками спецподразделения Кобра после того, как вышел из банка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина сдался после продолжительных убедительных переговоров. Мотивы его поступка в настоящее время не уточняются.

Состояние освобожденного оценивается как удовлетворительное в данных обстоятельствах, добавили в штабе.