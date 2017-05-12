В ДРК от вируса Эболы погибли три человека, объявлена эпидемия

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вспышка лихорадки Эбола зафиксирована на северо-востоке Демократической республики Конго, она унесла жизни трех человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ВОЗ.

Летальные случаи фиксировались с 22 апреля. По данным ВОЗ, вспышка лихорадки коснулась области тропических лесов провинции Нижнее Уэле на границе с Центральноафриканской Республикой.

Последняя вспышка Эболы в ДРК произошла в 2014 году, тогда в связи с заболеванием погибли 49 человек, уточняет агентство.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.