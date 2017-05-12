На форуме в Пекине обсудят текущий уровень интеграционных процессов

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Владимир Путин и лидеры других государств в Пекине обсудят текущий уровень интеграционных процессов, президент РФ расскажет о становлении и развитии ЕАЭС, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Лидеры обсудят текущий уровень регионального взаимодействия, существующие интеграционные процессы, поговорят о возможных путях сопряжения интеграции и экономического развития самых разнообразных интеграционных объединений", — сказал Ушаков.

По его словам, президент РФ расскажет о становлении и развитии ЕАЭС. Также в ходе круглого стола форума лидеры обсудят развитие транспортной инфраструктуры.

"Наш президент расскажет о масштабных проектах, программах реализации Байкало-Амурской, Транссибирской магистралей, расширении мощностей портов Дальнего Востока, а также о том, какие ресурсы, какие силы наша страна вкладывает в развитие Северного морского пути, который в перспективе может стать ключевым связующим звеном между европейским и азиатско-тихоокеанским регионом", — отметил Ушаков.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс, один путь". Участие в форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств.