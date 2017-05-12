Исследование показало, как живут переселенцы из Донбасса на Украине

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Уровень доходов 45% переселенцев из Донбасса на Украине позволяет покупать им только продукты питания, следует из данных исследования международной организации миграции, презентованного в пятницу.

"Общий уровень достатка большинства временно перемещенных лиц остается низким. 45% временно перемещенных лиц могут покупать только продукты питания за собственные средства", — говорится в отчете о результатах исследования.

При этом 23% домохозяйств переселенцев вынуждены сокращать расходы на еду, 29% — имеют достаточно средств на еду и основные нужды, 1% — достаточно средств на еду, основные нужды и имеют сбережения, 2% — отказались ответить.

В то же время исследование показало, что 26% домохозяйств переселенцев имеют месячный доход в рамках 3-5 тысяч гривен (110-120 долларов), по 21% — 1,5-3 тысяч гривен (60-110 долларов) и 5-7 тысяч гривен (120-260 долларов). Также 8% имеют доход в 7-11 тысяч гривен (260-420 долларов), 5% — 11 и более тысяч гривен (420 долларов и более), 4% — менее 1,5 тысячи гривен (60 долларов), а 15% затруднились ответить.

Кроме того, трудоустроенными оказались только 41,5% переселенцев, 27,5% — сейчас безработные, а 30,9% составляют пенсионеры, получатели пенсии по инвалидности или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. При этом до перемещения трудоустроенными были 60,1% опрошенных.

Исследование проводилось в марте 2017 года по всей территории Украины, кроме неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. В опросе приняли участие 1025 внутренне перемещенных лиц. Организаторы исследования не указывают уровень статистической погрешности.

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