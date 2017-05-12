В Европе призвали Раду не политизировать процесс назначения омбудсмена

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Европейская сеть национальных институтов по правам человека, которая объединяет 40 омбудсменов Европы, призвала украинских депутатов не допустить политизации процесса избрания уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

Нынешний омбудсмен Украины Валерия Лутковская была назначена на эту должность 27 апреля 2012 года, срок ее полномочий составляет 5 лет со дня принятия присяги. Она продолжает работать на этом посту, пока не будет назначен новый омбудсмен. Пока этот вопрос на голосование в парламент не выносился.

"Процесс отбора и назначения уполномоченного по правам человека чувствителен к политизации, а избрание уполномоченного на основе политических решений идет вразрез с Парижскими принципами ООН", — говорится в обращении, которое опубликовано на сайте омбудсмена Украины в пятницу.

Омбудсмены стран Европы призвали руководство парламента обеспечить широкие консультации и участие представителей гражданского общества в процессе отбора и назначения уполномоченного по правам человека, предостерегая, что если решение будет приниматься исключительно на основе политических соглашений, это подорвет независимость института и общественное доверие к нему.

В таком случае, как отмечается в обращении, подкомитет ООН по вопросам аккредитации омбудсменов может принять решение о понижении статуса аккредитации украинского омбудсмена, что негативно скажется на эффективном продвижении и защите прав человека на Украине и Европе.