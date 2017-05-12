В МИД Украины рассказали о подготовке встречи Порошенко и Трампа

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что ведется работа над подготовкой встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, она состоится в "ближайшем будущем".
По его словам, в ходе встречи с президентом США, он передал "ему месседжи президента Украины, которые касались того, что происходит в Донбассе".
Ранее глава МИД Украины и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились подготовить встречу между президентами двух стран. Порошенко заявлял, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США.