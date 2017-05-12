Корбин обвинил Трампа в форсировании "гонки вооружений"

ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил, что президент США Дональд Трамп своими высказываниями не добавляет миру спокойствия и безопасности.
По мнению Корбина, Трамп форсирует "гонку вооружений", а военные интервенции "не повышают безопасности" в мире.
"На деле происходит совсем наоборот… Нам нужно сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию новым взглядом", — сказал политик. При этом, по его словам, он не является "пацифистом" и признает, что есть ситуации, в которых военное вмешательство в соответствии с международным правом необходимо.