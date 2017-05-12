ЕК обсуждает с США возможный запрет ноутбуков на рейсах из Европы

БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Евросоюз обсуждает с Вашингтоном планы американских властей запретить ноутбуки на рейсах, направляющихся в США, сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

В четверг агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность распространения запрета на пронос ноутбуков в салоны самолетов, следующих в Америку из некоторых европейских стран.

"Я могу подтвердить, что вчера комиссар (по транспорту Виолетта) Булц и (еврокомиссар по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис) Аврамопулос направили письмо своим американским коллегам, где мы выразили желание продолжить тесное и долгосрочное сотрудничество в области авиабезопасности с США. Вчера в Брюсселе также прошла встреча по авиабезопасности, где этот вопрос обсуждался и вновь было подтверждено, что комиссия и страны-члены хотят тесно работать со всеми международными партнерами, включая власти США, по этому вопросу", — сказала Итконен журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать планы американских властей.

Она также сообщила, что в течение дня у ЕК запланированы телефонные переговоры с министром внутренних дел США Джоном Келли и несколькими главами ведомств стран ЕС.

"Хочу напомнить, что власти США еще не объявили о масштабах и более точных планах относительно этого запрета. Наше внимание было обращено на этот вопрос, и мы продолжим тесное сотрудничество с властями США", — заявила представитель ЕК.

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