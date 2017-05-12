От себя не убежишь. Украинский политолог усомнился в "разводе" с Россией

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Украина не сможет "оформить развод" с Россией и "возвратиться в Европу", как заявил украинский президент Петр Порошенко, поскольку "нельзя убежать от себя", считает украинский политолог Владимир Воля.

Ранее Порошенко заявил, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина окончательно "оформила свой развод с Российской империей". Он также полагает, что безвизовый режим "возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран".

"О разводе нельзя говорить, дом наш здесь, некуда возвращаться. У нас свой дом, а не где-то. Что касается разводов, так сложилось, что у нас родственники есть всюду", — сказал Воля на пресс-конференции. Он отметил, что Украине "нельзя убежать от себя" никакими разводами или возвращениями, так как у Украины свой дом.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.

Подробнее о введении безвизового режима между ЕС и Украиной читайте в справке РИА Новости >>