От себя не убежишь. Украинский политолог усомнился в "разводе" с Россией

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Украина не сможет "оформить развод" с Россией и "возвратиться в Европу", как заявил украинский президент Петр Порошенко, поскольку "нельзя убежать от себя", считает украинский политолог Владимир Воля.
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"О разводе нельзя говорить, дом наш здесь, некуда возвращаться. У нас свой дом, а не где-то. Что касается разводов, так сложилось, что у нас родственники есть всюду", — сказал Воля на пресс-конференции. Он отметил, что Украине "нельзя убежать от себя" никакими разводами или возвращениями, так как у Украины свой дом.
Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.
Подробнее о введении безвизового режима между ЕС и Украиной читайте в справке РИА Новости >>