Глава МИД Палестины оценил развитие отношений с Россией

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Отношения РФ и Палестины неуклонно развиваются, заявил в пятницу министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

"Руководство РФ и Палестины стремятся продолжать консультации по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Махмуд Аббас (глава Палестинской национальной администрации) приезжает в РФ раз или два раза в год, чтобы скоординировать позиции, мы принимаем российских высокопоставленных представителей. Отношения наших стран неуклонно развиваются", — заявил аль-Малики на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по итогам встречи лидеров двух стран, которая состоялась днем ранее в Сочи.

"Вчерашняя встреча (Путина и Аббаса) отличается от предыдущих тем, что произошла непосредственно после визита Махмуда Аббаса в Вашингтон. Тем самым он получает большое значение, для нас очень важен этот политический баланс (РФ и США). Москва играет очень важное значение в урегулировании палестино-израильской проблемы", — добавил глава МИД Палестины.