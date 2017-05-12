В Австрии неизвестный удерживает заложника в банке

ВЕНА, 12 мая — РИА Новости. Неизвестный захватил и удерживает заложника в здании банка в австрийском городе Эрпфендорф (федеральная земля Тироль), сообщили в пятницу РИА Новости в оперативном штабе полиции на месте‎ происшествия.

"Немногое в настоящее время известно точно, но мы можем подтвердить, что злоумышленник всё ещё находится в здании (банка) и удерживает одного человека в заложниках", — сказал собеседник агентства.

‎Ранее агентство APA сообщало, что ЧП произошло днем в пятницу. Правоохранительные органы оцепили территорию вокруг банка. Пока нет информации о том, вооружен ли преступник.