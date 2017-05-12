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В мире

В Таиланде задержали подозреваемого в подготовке взрыва в гипермаркете

13:2912.05.2017
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© REUTERS / Surapan BoonthanomПоследствия взрывов в Таиланде. Архивное фотоПоследствия взрывов в Таиланде. Архивное фото
© REUTERS / Surapan Boonthanom

БАНГКОК, 12 мая — РИА Новости. Один из подозреваемых в подготовке и организации взрыва в гипермаркете "Big C" в южно-таиландской провинции Паттани, в результате которого 9 мая получили ранения более 60 человек, задержан и дал признательные показания, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на администрацию и полицейские власти провинции.

Военные на месте взрыва у супермаркета в Таиланде
© REUTERS / Surapan Boonthanom
Полиция Таиланда считает взрыв на юге страны попыткой массового убийства
Губернатор провинции Паттани и руководители полиции провинции сообщили о задержании на пресс-конференции в столице южной провинции, сообщает газета.

Задержанный является этническим малайцем, гражданином Таиланда, и, по его собственному признанию, участником одной из групп исламских боевиков-сепаратистов, действующих на "крайнем юге" страны. Он признался также в соучастии в подготовке взрыва 9 мая и назвал полиции имена еще восьми участников акции, дав показания, которые смогут способствовать их аресту, сообщает издание.

Имена всех восьми человек, названных задержанным, ранее были уже известны полиции, на каждого из них выдан судебный ордер на арест, говорится в сообщении. Общее количество подозреваемых в деле о взрыве в настоящее время составляет 18 человек, из которых только одного пока удалось задержать, говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала в связи со взрывом 9 мая двух человек, местного духовного исламского лидера и старосту одного из сельских районов провинции, однако в пятницу на пресс-конференции руководство полиции провинции объявило, что оба задержанных "дали показания, полезные для следствия", однако неясно, имели ли они непосредственное отношение к подготовке взрыва, и поэтому официально не являются подозреваемыми. С помощью информации, полученной в ходе следствия, полиции удалось обнаружить труп владельца автомобиля-пикапа, на котором была установлено взорванное 9 мая самодельная бомба. Боевики завладели автомобилем, убив его хозяина, накануне взрыва, сообщает издание.

Следователи на месте взрыва в Хуахине, Таиланд. Архивное фото
© AFP 2017 / Munir Uz Zaman
Число раненных при взрыве на юге Таиланда увеличилось до 61
Девятого мая в середине дня два взрыва прогремели один за другим у двух разных входов в гипермаркет "Big C" в провинции Паттани: первым взорвался небольшой взрывпакет, который должен был отвлечь внимание охраны магазина, второй взорвалась мощная самодельная бомба, установленная на автомобиле-пикапе, оставленном боевиками на стоянке гипермаркета перед входим в магазин. Благодаря умелым действиям охраны, разгадавшей маневр с отвлекающим взрывом и собравшей всех находившихся в помещении в его центральной части подальше от входов, при втором взрыве никто не погиб. Ранения получили 61 человек, среди них — школьники, пришедшие в магазин с родителями за покупками к началу нового учебного года, который в Таиланде начинается в середине мая.

Противостояние сил безопасности и боевиков исламских сепаратистских организаций, действующих в южных таиландских провинциях Паттани, Ялла и Наративат началось в 2004 году. За время конфликта в результате взрывов, обстрелов и перестрелок в регионе погибли более 6,8 тысячи человек, в основном гражданские лица. Власти Таиланда заявляют о непричастности сепаратистов, действующих в трех провинциях с преобладающим мусульманским населением, состоящим из этнических малайцев, к международному терроризму. Сепаратисты требуют широкой автономии или отделения территории "крайнего юга" от преимущественно буддийского Таиланда.

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