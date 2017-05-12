В штабе армии Кот д'Ивуара слышна стрельба

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Звуки стрельбы слышны в здании штаба армии Кот д'Ивуара в городе Абиджан, передает агентство Рейтер со ссылкой на военного, находящегося на месте инцидента.

"Началась стрельба в здании генштаба. Я не смог зайти внутрь", — приводит агентство слова офицера.

Военный источник сообщил агентству, что солдаты на военной базе в Абиджане также открыли стрельбу. По данным агентства, военные перекрыли дороги в городе Одиенне.

По данным агентства, военные перерыли дороги в городе Одиенне.

"Примерно в 8.00 по местному времени (11.00 мск) кто-то стрелял в городе. И я слышал выстрелы к югу от города. Въехать в город или выехать из него невозможно", — заявил агентству местный житель.

Ранее в пятницу сообщалось, что военнослужащие армии Кот д'Ивуара в городе Буаке начали стрелять в воздух в знак протеста против соглашения о дополнительных выплатах, которое заключили с правительством военные в городе Абиджан. Перед этим власти страны заявили, что более восьми тысяч военнослужащих отказались от финансовых требований, которые стали причиной массовых беспорядков, не утихавших в стране с начала года.

Беспорядки с участием военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств происходят в Кот-д'Ивуаре с начала января. Протестующие требуют повышения денежных выплат и улучшения условий жизни. Жертвами столкновений между бунтовщиками и лояльными властям силами стали не менее двух военных.