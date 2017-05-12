В Эстонию на учения НАТО прибыли восемь немецких танков Leopard

ТАЛЛИН, 12 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Восемь танков Leopard 2 вооруженных сил Германии прибыли в Эстонию, чтобы принять участие в масштабных учениях НАТО "Весенний шторм-2017", сообщила в пятницу пресс-секретарь Сил обороны Эстонии лейтенант Кристель Маасикметс.

Международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых принимают участие почти 9 тысяч военнослужащих, проходят в Эстонии с 8 по 26 мая. Кроме эстонских военных, в учениях принимают участие около 2,3 тысячи зарубежных военнослужащих из 13 стран.

"Восемь танков Leopard 2 вооруженных сил Германии прибыли в четверг вечером. Первоначально они будут использоваться только как транспортные средства, а в следующей фазе учений, которая начнется 18 мая, уже примут участие в боевых действиях", — сказала Маасикметс порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Кроме танков Leopard 2, в учениях будут задействованы американские танки M1A2 Abrams, британские Challenger 2 и французские Leclerc, а также боевые машины пехоты союзников и эстонских Сил обороны: CV9035, Warrior, Bradley, VBCI, Marder.

В учениях принимают участие более 800 военнослужащих Великобритании, которые входят в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также до 300 французских военных из состава этого батальона. Германия направила на учения около 400 военнослужащих. Подразделения размером с роту будут представлять США, Латвию и Литву. В учениях также примут участие военнослужащие из Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Испании и Грузии.