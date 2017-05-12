Глава МИД Палестины положительно оценил встречу Путина и Аббаса

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Сочи. 11 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Сочи. 11 мая 2017

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса длилась четыре часа и была очень хорошей, заявил РИА Новости министр иностранных дел ПНА Рияд аль-Малики.

Переговоры Путина и Аббаса состоялись в четверг в Сочи.

"Встреча была очень хорошей и прошла в теплой дружеской атмосфере. Она длилась четыре часа", — заявил аль-Малики.

"Основной вопрос на переговорах был связан с двусторонними отношениями и перспективами их развития. Аббас также рассказал о своем недавнем визите в Вашингтон и впечатлениях от встречи с американской администрацией во главе с Дональдом Трампом", — заявил министр.

Кроме того, Путин и Аббас обсудили ситуацию в Сирии и другие региональные кризисы, заявил аль-Малики.