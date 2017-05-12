В ООН предупредили о новой волне беженцев из Мосула из-за военной операции

ЖЕНЕВА, 12 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) предупреждает о новой волне беженцев из восточного Мосула в Ираке в связи с военной операцией по освобождению города от боевиков ИГ*. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь УВКБ ООН Андрей Махечич.

"Риск того, что люди продолжат покидать Мосул, очень велик, так как они находятся в большой опасности. Люди говорят о том, что условия проживания (в Мосуле) ужасные и продолжают ухудшаться. Семьи, которые прибывают из восточных районов Мосула, сообщают о бомбардировках и боях, которые там идут… Мы ожидаем еще большего оттока людей из восточной части города", — сказал Махечич.

По данным властей Ирака, с начала военной операции в октябре 2016 года Мосул покинуло свыше 630 тысяч человек. Из них 434 тысячи покинули восточный Мосул только за период с середины февраля. В то же время 141 тысяча человек уже вернулась обратно в места своего проживания.

При этом, по данным Международной организации по миграции, с 17 октября прошлого года по 10 мая нынешнего Мосул и его окрестности в провинции Найнава покинуло 345 тысяч 684 человека.