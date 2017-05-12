Депутат Рады считает, что Трамп готов к переговорам по Донбассу

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, опубликовав фотографии встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Павлом Климкиным, подтвердил готовность стать участником переговоров по урегулированию ситуации на Украине, считает депутат Верховной рады от Радикальной партии Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ.
"Трамп сделал заявление, опубликовав соответствующий коллаж в своём Twitter, призвав Украину и Россию помириться, фактически подтвердив свою готовность стать участником переговоров", — написал Артеменко на своей странице в Facebook.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Москва при этом не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается.