Депутат Рады считает, что Трамп готов к переговорам по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (221)

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, опубликовав фотографии встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Павлом Климкиным, подтвердил готовность стать участником переговоров по урегулированию ситуации на Украине, считает депутат Верховной рады от Радикальной партии Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ.

Ранее в четверг Трамп, разместив на своей странице в Twitter фотографии с Лавровым и Климкиным, написал "Давайте творить мир!" Американские СМИ, анализируя итоги двух встреч в Белом доме, отметили перемену тона Вашингтона в отношениях с Киевом. В частности, Wall Street Journal напомнила, что предыдущая администрация США во главе с Обамой "редко призывала обе стороны к миру, предпочитая представлять себя защитником суверенитета Украины". Публикация фотографий, на одной из которых Трамп и Лавров стоят вместе, а на другой — президент США сидит за столом в Овальном кабинете Белого дома, а рядом стоит Климкин, сигнализирует о перемене позиции Белого дома, полагает издание.

"Трамп сделал заявление, опубликовав соответствующий коллаж в своём Twitter, призвав Украину и Россию помириться, фактически подтвердив свою готовность стать участником переговоров", — написал Артеменко на своей странице в Facebook.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Москва при этом не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается.