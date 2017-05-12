В Иракском Курдистане хотят, чтобы ООН направила наблюдателей на референдум

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Иракского Курдистана хотят, чтобы представители ООН наблюдали за проведением референдума о независимости, заявил РИА Новости представитель Демократической партии ИК в России Хошави Бабакр.

"Сейчас идет попытка обратиться в ООН, чтобы представители наблюдали за референдумом, чтобы он прошел более легитимно, поэтому его организация немного затягивается", — сказал Бабакр.

Ранее он сообщил РИА Новости, что референдум может пройти ближе к концу года, ориентировочно в октябре-ноябре.

"Мы хотим, чтобы была независимая комиссия по референдуму, чтобы он был признан на международном уровне. Но пока обсуждаем, чтобы ООН направила наблюдателей. ООН, насколько я проинформирован — не против, и могут участвовать", — сказал Бабакр.

Иракский Курдистан — автономия в составе Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани в марте на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем сообщил, что референдум по вопросу независимости ИК пройдет в ближайшее время.