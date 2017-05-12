В МИД Польши предупредили об опасности, грозящей ЕС "с юга и востока"

ВАРШАВА, 12 апр — РИА Новости. Варшава считает, что Евросоюз должен готовиться к отражению военной агрессии с юга и востока, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в своей статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.

"В интересах и Польши, и Франции, чтобы Евросоюз становился все более сильным субъектом международных отношений, чтобы ЕС и его государства-члены были сильными в военном отношении, способными реагировать на вызовы нестабильного соседства — как восточного, так и южного", — сказал Ващиковский.

По его словам, именно поэтому Польша готова к участию в инициативах Общей политики безопасности и обороны (CSDP). "В прошлые годы неоднократно доказали, что во имя европейской солидарности, мы создаем военное присутствие и в тех регионах, в которых Польша не имеет прямых интересов", — отметил глава польского МИД.

При этом он заявил, что военный потенциал ЕС не должен дублировать действия НАТО, или, наоборот, конкурировать с потенциалом Альянса. "НАТО сегодня является единственной организацией, способной эффективно защищать своих членов, особенно членов на восточном фланге, подверженных реальным военным угрозам извне", — считает Ващиковский.

"Мы хотим сильной и безопасной Европы с усиленной и эффективной CSDP, но там, где Североатлантический альянс лучше подходит для обороны своих членов, так как это на востоке, он должен играть роль первого плана; там, где именно способности ЕС могут лучше служить укреплению безопасности граждан, надо инвестировать в развитие CSDP", — заключил польский министр.

Ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Россия является "самой большой угрозой для безопасности мира".

Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ.