Партия Меркель победит на выборах в Северной Рейн-Вестфалии, показал опрос

БЕРЛИН, 12 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с действующим канцлером Германии Ангелой Меркель лидирует с отрывом в один процентный пункт в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где в воскресенье состоятся выборы в региональный парламент (ландтаг).

В политике Северного Рейна-Вестфалии с 1960 года доминировала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую сейчас возглавляет экс-глава Европарламента Мартин Шульц.

Согласно данным опроса Politbarometer Extra, проведенного по запросу телеканала ZDF, за Партийный союз готовы отдать свой голос 32% жителей Северного Рейна-Вестфалии, в то время как за социал-демократов — 31%. В ходе предыдущих выборов в региональный парламент в 2012 году СДПГ набрал 39,1% голосов, а ХДС — 26,3%.

По данным опроса, в ландтаг смогут пройти и свободные демократы (13,5%), "Зеленые" и партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (6,5%), а также "Левые", которые заручились поддержкой 6% опрошенных. В общей сложности 35% респондентов затруднились ответить, за кого они проголосуют и пойдут ли на выборы вообще.

Что касается предпочтений жителей федеральной земли в выборе премьер-министра, то большинство (46%) высказалось за действующего главу правительства Ханнелоре Крафт (СДПГ), 38% опрошенных поддержали Армина Лашета (ХДС).

Опрос был проведен по телефону с 8 по 11 мая, в нем приняли участие 2 тысячи 402 совершеннолетних жителя Северного Рейна-Вестфалии.

В пятницу Меркель и Шульц примут участие в местных предвыборных мероприятиях. На прошедших выборах в землях Саар и Шлезвиг-Гольштейн победу одержал Христианско-демократический союз, в первом случае отрыв от социал-демократов составил более десяти процентных пунктов.