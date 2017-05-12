Малайзия депортировала трех граждан Турции по подозрению в связях с Гюленом

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Малайзии депортировали в Анкару трех граждан Турции, подозреваемых в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает агентство Рейтер.

© AP Photo / Selahattin Sevi, File Мусульманское масонство

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в стране летом 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы более 40 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.

Как сообщается, власти Малайзии еще на прошлой неделе задержали директора школы, бизнесмена и ученого, которые якобы представляли угрозу национальной безопасности. В пятницу представитель малайзийской полиции заявил, что трое мужчин были депортированы в Турцию после того, как в результате проведенного расследования была установлена связь мужчин с группой сторонников Гюлена FETO и они были внесены в розыскной список турецких властей, сообщили агентству в полиции.

"Соответственно, их присутствие в Малайзии незаконно, и им присвоен статут нелегальных мигрантов", — цитирует агентство заявление малайзийского генерального инспектора полиции Халида Али Бакара. По словам Бакара, правоохранительные органы Малайзии продолжают следить за любыми группами или иностранными боевиками, которые используют Малайзию в качестве "логистического центра, убежища, центра сбора средств или операционных баз для проведения атак в стране или за рубежом".

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