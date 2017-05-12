Команда Макрона готова к переговорам с "Республиканцами"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Команда избранного президента Франции Эммануэля Макрона готова провести переговоры с представителями основной консервативной партии страны — "Республиканцами", передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Макрона Арно Лероя.

"Есть группа среди "Республиканцев", члены которой говорят: "мы хотим быть полезными стране, но не хотим "макронизации". Будучи ответственными людьми, мы открыты для обсуждений. Я держу двери открытыми", — заявил Лерой в эфире французского телеканала BFM TV

В четверг созданное Эммануэлем Макроном движение "Вперед, республика" представило первый список кандидатов на предстоящие в июне парламентские выборы. В него вошли 428 человек, поровну мужчин и женщин. Для 52% кандидатов политика является новым занятием и они никогда не участвовали в выборах.

По данным агентства, в опубликованный движением список вошли несколько сторонников "Социалистической партии".

Второй тур выборов президента Франции прошел в воскресенье, 7 мая. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед", позднее переименованного во "Вперед, республика", Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов. Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

Передача полномочий от действующего президента страны Франсуа Олланда преемнику запланирована на утро воскресенья, 14 мая.