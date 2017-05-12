В Стамбуле за связи с Гюленом задержали более 50 экс-сотрудников биржи

АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Турецкая полиция задержала 53 бывших сотрудников Стамбульской фондовой биржи, подозреваемых в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает в пятницу газета Haberturk со ссылкой на правоохранительные органы.

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По данным источников газеты, всего прокуратура санкционировала задержание 102 человек в рамках расследования попытки переворота в Турции 15-16 июля. Операция была проведена по 70 адресам, где проживали бывшие сотрудники биржи, уволенные со своих постов после мятежа.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы более 40 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.

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