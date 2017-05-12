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В мире

СМИ: на затонувшем в Южной Корее пароме "Севол" нашли фрагменты костей

Сюжет:
Крушение парома у берегов Южной Кореи (165)
09:1812.05.2017
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© AFP 2017 / Ed JonesДоставка южнокорейского парома Севол в порт Мокхпо. Архивное фотоДоставка южнокорейского парома Севол в порт Мокхпо. Архивное фото
© AFP 2017 / Ed Jones

ТОКИО, 12 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южнокорейские специалисты обнаружили в ходе обследования затонувшего три года назад пассажирского парома "Севол" несколько фрагментов костей, которые могут принадлежать одной из жертв трагедии.

Затонувший паром Севол
© AP Photo / Ahn Young-joon, File
Крушение парома "Севол" у побережья Южной Кореи
Соответствующая информация была опубликована в пятницу газетой "Чунан Ильбо". По данным издания, один фрагмент кости был найден в четверг, еще два фрагмента – в среду. Эксперты полагают, что костные фрагменты принадлежат человеку.

Пассажирский паром "Севол" затонул 16 апреля 2014 года. Жертвами одной из самых крупных трагедий в современной южнокорейской истории стали 295 человек, 250 из которых — школьники от 15 до 19 лет. Тела девяти человек не найдены до сих пор. Всего на момент аварии на борту судна находились 476 человек, спасти удалось лишь 172. Причиной аварии стала перегрузка парома, а также незаконная переделка корпуса и ошибки в управлении.

В марте паром "Севол" был поднят на поверхность и доставлен в порт Мокхпо, после чего специалисты поместили его в сухой док. Теперь главной задачей станет поиск тел девяти человек, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.

Последний рейс "Севола" и затонувшие надежды
© REUTERS / Kim Hong-JiСудно "Севол", потерпевшее крушение у берегов Южной Кореи в среду, полностью исчезло с поверхности моря, сообщило агентство Киодо. Видневшаяся до сих пор в море часть судна полностью скрылась под водой. В пятницу спасателям впервые удалось попасть во внутренние помещения судна, куда была начата подача воздуха при помощи шлангов.Затонувший южнокрейский паром Севол
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Судно "Севол", потерпевшее крушение у берегов Южной Кореи в среду, полностью исчезло с поверхности моря, сообщило агентство Киодо. Видневшаяся до сих пор в море часть судна полностью скрылась под водой. В пятницу спасателям впервые удалось попасть во внутренние помещения судна, куда была начата подача воздуха при помощи шлангов.
© REUTERS / Issei KatoПассажирское судно "Севол", на борту которого находились в основном школьники, совершавшие туристическую поездку вместе с учителями, потерпело крушение в среду утром.Родственники пассажиров затонувшего южнокрейского парома Севол
© REUTERS / Issei Kato
Пассажирское судно "Севол", на борту которого находились в основном школьники, совершавшие туристическую поездку вместе с учителями, потерпело крушение в среду утром.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonВ спасательных и поисковых операциях участвуют 170 судов береговой охраны и флота Южной Кореи, задействованы 550 водолазов — элитные подразделения южнокорейских военных аквалангистов, вертолеты береговой охраны, торговые суда, находящиеся в районе бедствия.Затонувший южнокрейский паром Севол
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
В спасательных и поисковых операциях участвуют 170 судов береговой охраны и флота Южной Кореи, задействованы 550 водолазов — элитные подразделения южнокорейских военных аквалангистов, вертолеты береговой охраны, торговые суда, находящиеся в районе бедствия.
© REUTERS / YonhapИз 475 человек, находившихся на пароме в момент аварии, погибли 28, судьба 268 человек по-прежнему остается неизвестной.Родственники пассажиров затонувшего южнокрейского парома Севол
© REUTERS / Yonhap
Из 475 человек, находившихся на пароме в момент аварии, погибли 28, судьба 268 человек по-прежнему остается неизвестной.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonРодственники пассажиров южнокорейского судна "Севол", потерпевшего крушение в среду, ждут новостей от спасателей.Родственники пассажиров затонувшего южнокрейского парома Севол
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Родственники пассажиров южнокорейского судна "Севол", потерпевшего крушение в среду, ждут новостей от спасателей.
© REUTERS / Kim Hong-Ji С членами семей пострадавших работают врачи и психологи.Член семьи пассажира с затонувшего у берегов Южной Кореи парома Севол
© REUTERS / Kim Hong-Ji
С членами семей пострадавших работают врачи и психологи.
© REUTERS / Yonhap Ранее СМИ отмечали, что некоторые пассажиры могли быть заблокированы в помещениях судна, где мог образоваться воздушный карман.Операция по спасению пассажиров с затонувшего у берегов Южной Кореи парома Севол
© REUTERS / Yonhap
Ранее СМИ отмечали, что некоторые пассажиры могли быть заблокированы в помещениях судна, где мог образоваться воздушный карман.
© REUTERS / YonhapСпасательные операции осложняются тяжелыми погодными условиями, слабой видимостью и сильным течением в районе катастрофы.Спасательная операция на затонувшем у побережья Южной Кореи парома Севол
© REUTERS / Yonhap
Спасательные операции осложняются тяжелыми погодными условиями, слабой видимостью и сильным течением в районе катастрофы.
© REUTERS / Issei Kato Родственница пассажира с затонувшего у берегов Южной Кореи парома "Севол".Член семьи пассажира с затонувшего у берегов Южной Кореи парома Севол
© REUTERS / Issei Kato
Родственница пассажира с затонувшего у берегов Южной Кореи парома "Севол".
© REUTERS / Yonhap Студенты держат таблички с пожеланиями спасения пассажирам затонувшего у берегов Южной Кореи парома "Севол".Студенты держат таблички с пожеланиями спасения пассажирам затонувшего у берегов Южной Кореи парома Севол
© REUTERS / Yonhap
Студенты держат таблички с пожеланиями спасения пассажирам затонувшего у берегов Южной Кореи парома "Севол".
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