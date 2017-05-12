СМИ: на затонувшем в Южной Корее пароме "Севол" нашли фрагменты костей

ТОКИО, 12 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южнокорейские специалисты обнаружили в ходе обследования затонувшего три года назад пассажирского парома "Севол" несколько фрагментов костей, которые могут принадлежать одной из жертв трагедии.

Соответствующая информация была опубликована в пятницу газетой " Чунан Ильбо ". По данным издания, один фрагмент кости был найден в четверг, еще два фрагмента – в среду. Эксперты полагают, что костные фрагменты принадлежат человеку.

Пассажирский паром "Севол" затонул 16 апреля 2014 года. Жертвами одной из самых крупных трагедий в современной южнокорейской истории стали 295 человек, 250 из которых — школьники от 15 до 19 лет. Тела девяти человек не найдены до сих пор. Всего на момент аварии на борту судна находились 476 человек, спасти удалось лишь 172. Причиной аварии стала перегрузка парома, а также незаконная переделка корпуса и ошибки в управлении.

В марте паром "Севол" был поднят на поверхность и доставлен в порт Мокхпо, после чего специалисты поместили его в сухой док. Теперь главной задачей станет поиск тел девяти человек, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.