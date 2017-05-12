СМИ: на затонувшем в Южной Корее пароме "Севол" нашли фрагменты костей
ТОКИО, 12 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южнокорейские специалисты обнаружили в ходе обследования затонувшего три года назад пассажирского парома "Севол" несколько фрагментов костей, которые могут принадлежать одной из жертв трагедии.
Соответствующая информация была опубликована в пятницу газетой "Чунан Ильбо
". По данным издания, один фрагмент кости был найден в четверг, еще два фрагмента – в среду. Эксперты полагают, что костные фрагменты принадлежат человеку.
Пассажирский паром "Севол" затонул 16 апреля 2014 года. Жертвами одной из самых крупных трагедий в современной южнокорейской истории стали 295 человек, 250 из которых — школьники от 15 до 19 лет. Тела девяти человек не найдены до сих пор. Всего на момент аварии на борту судна находились 476 человек, спасти удалось лишь 172. Причиной аварии стала перегрузка парома, а также незаконная переделка корпуса и ошибки в управлении.
В марте паром "Севол" был поднят на поверхность и доставлен в порт Мокхпо, после чего специалисты поместили его в сухой док. Теперь главной задачей станет поиск тел девяти человек, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.
© REUTERS / Kim Hong-JiСудно "Севол", потерпевшее крушение у берегов Южной Кореи в среду, полностью исчезло с поверхности моря, сообщило агентство Киодо. Видневшаяся до сих пор в море часть судна полностью скрылась под водой. В пятницу спасателям впервые удалось попасть во внутренние помещения судна, куда была начата подача воздуха при помощи шлангов.
Судно "Севол", потерпевшее крушение у берегов Южной Кореи в среду, полностью исчезло с поверхности моря, сообщило агентство Киодо. Видневшаяся до сих пор в море часть судна полностью скрылась под водой. В пятницу спасателям впервые удалось попасть во внутренние помещения судна, куда была начата подача воздуха при помощи шлангов.
© REUTERS / Issei KatoПассажирское судно "Севол", на борту которого находились в основном школьники, совершавшие туристическую поездку вместе с учителями, потерпело крушение в среду утром.
Пассажирское судно "Севол", на борту которого находились в основном школьники, совершавшие туристическую поездку вместе с учителями, потерпело крушение в среду утром.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonВ спасательных и поисковых операциях участвуют 170 судов береговой охраны и флота Южной Кореи, задействованы 550 водолазов — элитные подразделения южнокорейских военных аквалангистов, вертолеты береговой охраны, торговые суда, находящиеся в районе бедствия.
В спасательных и поисковых операциях участвуют 170 судов береговой охраны и флота Южной Кореи, задействованы 550 водолазов — элитные подразделения южнокорейских военных аквалангистов, вертолеты береговой охраны, торговые суда, находящиеся в районе бедствия.
© REUTERS / YonhapИз 475 человек, находившихся на пароме в момент аварии, погибли 28, судьба 268 человек по-прежнему остается неизвестной.
Из 475 человек, находившихся на пароме в момент аварии, погибли 28, судьба 268 человек по-прежнему остается неизвестной.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonРодственники пассажиров южнокорейского судна "Севол", потерпевшего крушение в среду, ждут новостей от спасателей.
Родственники пассажиров южнокорейского судна "Севол", потерпевшего крушение в среду, ждут новостей от спасателей.
С членами семей пострадавших работают врачи и психологи.
© REUTERS / Yonhap Ранее СМИ отмечали, что некоторые пассажиры могли быть заблокированы в помещениях судна, где мог образоваться воздушный карман.
Ранее СМИ отмечали, что некоторые пассажиры могли быть заблокированы в помещениях судна, где мог образоваться воздушный карман.
© REUTERS / YonhapСпасательные операции осложняются тяжелыми погодными условиями, слабой видимостью и сильным течением в районе катастрофы.
Спасательные операции осложняются тяжелыми погодными условиями, слабой видимостью и сильным течением в районе катастрофы.
Родственница пассажира с затонувшего у берегов Южной Кореи парома "Севол".
© REUTERS / Yonhap Студенты держат таблички с пожеланиями спасения пассажирам затонувшего у берегов Южной Кореи парома "Севол".
Студенты держат таблички с пожеланиями спасения пассажирам затонувшего у берегов Южной Кореи парома "Севол".