В Японии прошли обыски в штаб-квартире крупной группировки якудза

ТОКИО, 12 мая — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Полиция японской префектуры Хёго провела обыск в штаб-квартире группировки якудза "Кобе Ямагути-гуми" в рамках расследования дела о вымогательстве 5 миллионов иен (около 44 тысяч долларов), передает телеканал NHK.

Обыск прошел в штаб-квартире в городе Авадзи около полудня пятницы. По данным правоохранительных органов, жалоба на противоправные действия, в частности, вымогательство и угрозы, со стороны членов группировки поступили от 33-летнего предпринимателя. В рамках расследования дела арестованы трое человек, занимающие высшие посты в группировке.

В конце апреля часть руководства "Кобе Ямагути-гуми" объявило о выходе из организации и создании новой группировки. Численность новой организации пока неизвестна, но полиция опасается новой волны преступлений, связанных с расколом и враждой между кланами. Причиной раскола, предположительно, стали вопросы карьерного роста членов группировки, а также расхождение мнений о способах управления организацией.

"Кобе Ямагути-гуми" возникла в августе 2015 года в результате раскола в крупнейшей и старейшей организации якудза Японии "Ямагути-гуми". По данным на конец прошлого года, она стала третьей по численности, имея в своем составе 5,5 тысячи человек и филиалы в 35 из 47 префектур страны.

После того, как в августе 2015 года "Ямагути-гуми" покинули 13 главарей более мелких группировок, была сформирована новая организация "Кобе Ямагути-гуми". Вскоре стало известно, что она стала третьей по численности среди преступных синдикатов японских якудза после "материнской" "Ямагути-гуми", имеющей 11,8 тысячи боевиков, и "Сумиёси-кай" с 6,6 тысячи участников.

В течение года после раскола Японию сотрясали преступления, которые полиция относила на счет передела сфер влияния между "Ямагути-гуми" и "Кобе Ямагути-гуми". С августа 2015 произошло 94 таких преступлений. В апреле прошлого года полиция официально причислила "Кобе Ямагути-гуми" к "особым (преступным) вооруженным группировкам".