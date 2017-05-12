Суд в США предписал обвинить машиниста разбившегося поезда Amtrak

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Судья в американской Филадельфии предписал прокуратуре выдвинуть обвинения против машиниста поезда компании Amtrak, потерпевшего крушение в мае 2015 года в результате двухкратного превышения скорости.

Поезд компании, следовавший из Вашингтона в Нью-Йорк, сошел с рельсов в районе Филадельфии. В результате погибли восемь человек, почти 200 человек обратились за медицинской помощью.

По данным следствия, машинист Брэндон Бостиан перед аварией увеличил скорость поезда, и она составила более 100 миль в час (более 160 километров в час) при разрешенной скорости на данном участке в 50 миль в час (80 километров в час). При этом отмечается, что машинист был дезориентирован сообщениями о другом пострадавшем поезде.

Во вторник городская прокуратура заявила, что отказывается от обвинений, поскольку не располагает доказательствами, что Бостиан действовал с "сознательным пренебрежением правил".

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, судья распорядилась выдвинуть против Бостиана обвинения в непредумышленном убийстве и неосторожном поведении.

Городские власти, чтобы избежать конфликта интересов, передали дело Бостиана в прокуратуру штата, где изучают требование судьи.