Опрос: большинство французов видят на посту премьера страны Франсуа Байру

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Лидер центристской партии "Демократическое движение" (MoDem) Франсуа Байру, согласно мнению французов, является фаворитом на пост премьер-министра в кабинете избранного президента Эммануэля Макрона, свидетельствуют результаты опроса компании Harris Interactive.

По данным опроса, в пользу 65-летнего политика высказались 15% респондентов. В феврале Байру отказался от участия в президентских выборах и поддержал Макрона.

Второе место занял Жан-Луи Борлоо с 10% поддержки, занимавший министерские должности в кабинетах Фийона, Раффарена и де Вильпена. Еще 8% опрошенных считают, что главой правительства должен стать нынешний министр обороны Жан-Ив Ле Дриан.

Онлайновый опрос был проведен в четверг с участием 1 017 граждан Франции, отмечает агентство Франс Пресс.

Предполагается, что Макрон назовет состав кабинета после инаугурации, которая состоится в воскресенье, 14 мая.