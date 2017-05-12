Трамп расскзал, как он договорился о встрече с Лавровым

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он договорился в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.телеканалу NBC News.
Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон в среду провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом. По итогам визита было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что контакты Лаврова с Трампом велись "в продолжение разговора" между лидерами двух стран.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".