Трамп расскзал, как он договорился о встрече с Лавровым

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он договорился в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

"Когда я говорил с Путиным, он спросил, увижу ли я или нет Лаврова. И что я должен был сказать: "Я не собираюсь его видеть"? Я сказал: "Я его увижу", — заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News

Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон в среду провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом. По итогам визита было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что контакты Лаврова с Трампом велись "в продолжение разговора" между лидерами двух стран.

Ряд американских СМИ со ссылкой на источники в администрации США писали, что российская сторона "просила", чтобы Трамп принял Лаврова в Белом доме. После встречи президент США был подвергнут критике со стороны оппозиции и оппозиционно настроенных СМИ, которые полагали, что американский лидер не должен был принимать в своей резиденции Лаврова, поскольку Россия "вмешивалась в выборы" в США в 2016 году.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".