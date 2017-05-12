СМИ: депутат горсовета на Украине задекларировал 586 квартир в 2016 году

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Депутат Ирпенского горсовета Киевской области и владелец строительной фирмы Игорь Оверко внес в свою декларацию 586 квартир в 2016 году, сообщается на сайте телеканала "112 Украина".

Отмечается, что 400 квартир Оверко в прошлом году удалось продать, в его собственности осталось 186 жилых помещений. Доход от продажи квартир превысил 50 миллионов гривен.

Также у Оверко есть четыре жилых дома, 17 земельных участков и более 16 миллионов гривен сбережений, отмечает телеканал.

Сам политик называет другое число собственных квартир.

"Я точно знаю количество квартир, которые задекларировал. Их 191. Все квартиры я зарегистрировал на свое имя, в дальнейшем я их собираюсь продавать так. Это не является схемой, я легализовал все квартиры с целью оплатить все, что должен уплатить государству, не надо думать, что я что-то скрываю. Я плачу все налоги государству", — приводит сайт телеканала комментарий самого Оверко.

По данным телеканала, Игорь Оверко является руководителем и учредителем строительной фирмы "Синергия".