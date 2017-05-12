В сенат вызвали заместителя генпрокурора, рекомендовавшего уволить Коми

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Американские сенаторы намерены на одном из ближайших заседаний заслушать заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна по поводу истории с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.

Трамп 9 мая отправил Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщал, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса, а также Розенстайна.

"Слышал от (лидера республиканцев в сенате) Митча Макконнелла, что он согласился пригласить заместителя генпрокурора Розенстайна на брифинг с участием всех сенаторов на следующей неделе – это хороший первый шаг, и я благодарю его (Макконнелла)", — написал лидер демократов в сенате Чак Шумер в Twitter.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов. Ряд политиков в США после увольнения Коми заявили, что это связано именно с расследованием "российских связей" Трампа.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".